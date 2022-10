Deinze serveert voorlopig zelf drankjes in Leietheater en zoekt tijdelijke uitbater

DeinzeEr mogen opnieuw drankjes gereserveerd worden in Leietheater in Deinze. Dit was tijdelijk niet mogelijk omdat de concessie met de gesloten theaterbar Studio nog niet werd stopgezet. De stad zal de uitbating nu zelf in beheer nemen en zoekt ondertussen naar een tijdelijke uitbater voor de horecazaak.

Een maand geleden moesten bezoekers van de theatervoorstelling VOS in Leietheater hun drankje in de pauze buiten nuttigen aan een mobiel drankkraam. De oorzaak was de voorlopige sluiting van Studio, de horecazaak in het cultuurcentrum. Begin deze maand liet Bart Van Cauwenberghe, de concessiehouder van de theaterbar, aan de stad Deinze weten dat hij de zaak sluit, maar de concessie werd toen niet stopgezet. Volgens de overeenkomst mag enkel de uitbater van de horecazaak drank of drank met bediening leveren in de zaak zelf, maar ook in de foyer van het Leietheater. Met het drankkraam als tijdelijk lapmiddel, boog de stad zich over deze netelige kwestie.

Vandaag (vrijdag) laat de stad in een mededeling weten dat er schot in de zaak komt. “De stad gaat over tot een tijdelijke uitbating van de horecazaak onder de vorm van een concessie”, klinkt het. “Om de bezoekers van Leietheater niet in de kou te laten staan, zal het de uitbating van het weekend van 29 oktober 2022 tot en met het weekend van 27 november 2022 in eigen beheer verzorgen. De uitbating zal voornamelijk plaatsvinden in het weekend, tijdens de duur van de programmatie van Leietheater.”

Het AGB stad Deinze zoekt in afwachting van een nieuwe aanbesteding voor een langdurige concessieovereenkomst een tijdelijke uitbater voor de horecazaak in Leietheater. “Vanaf vrijdag 21 oktober tot en met maandag 14 november kunnen kandidaten een offerte indienen voor een tijdelijke externe uitbating vanaf 1 december 2022 tot 1 juni 2023, in onderling overleg verlengbaar met maximaal drie maanden. De horecagelegenheid is vrij van brouwer”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V).

Het offerteformulier en de basisovereenkomst zijn terug te vinden op www.deinze.be/concessie-horecazaak-leietheater.

