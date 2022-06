Deinze roept op tot rookvrije evenementen

voetbal Oost-Vlaanderen telt in vierde provincia­le één reeks minder waardoor 4C achttien clubs heeft

Ook Oost-Vlaanderen heeft een voorstel tot reeksindeling. Tot en met zondag 12 juni kunnen clubs opmerkingen formuleren. Woensdag 15 juni voorziet het Competitions Department Voetbal Vlaanderen in de kantoren in Strombeek vergaderingen voor tweede (18 uur), derde (18.30 uur) en vierde (19 uur) provinciale. Daarna worden de reeksen definitief vastgelegd. Opvallend in het huidige voorstel: alle reeksen bestaan weer uit zestien clubs. Enkel vierde C telt achttien ploegen. In vierde is er geen F-reeks meer.

