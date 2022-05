Deinze lanceert eigen wielerkledij: “Eerbetoon aan Buysse, Planckaert en Dhaenens”

“De mouwboordjes in geel en groen verwijzen naar de gele trui van Wontergemnaar Lucien Buysse in de Tour van 1926 en de groene trui van Willy Planckaert in de Tour van 1966”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “De kraag is in de regenboogtrui, die Deinzenaar Rudy Dhaenens won op het WK in 1990. De blauwe lijn symboliseert de kronkelende Leie, en je ziet ook het Kasteel van Ooidonk en Astene Sas. De rijke wielergeschiedenis en de mooie symbolen uit onze stad zitten er dus in verwerkt.”