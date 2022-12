Deinze Koopcenter BV richt pijlen op woonproject Liv - The Molens in Tolpoortstraat: “Vergunning moet vernietigd worden”

Grammene Hinder door werken op Heirbaan

Op de Heirbaan in Grammene is er hinder door werken. Nog tot vrijdag 23 december herstelt aannemer De Lille Infra in opdracht van het stadsbestuur van Deinze het wegdek ter hoogte van het kruispunt Heirbaan-Varingstraat. Het werk neemt slechts één dag in beslag, maar het wegdek moet twee weken uitharden. Tijdens de werken wordt de straat afgesloten voor het verkeer. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk. Er is een wegomlegging via (Dentergem) Kruisstraat – Dentergemstraat – Markegemsesteenweg – Wontergemstraat – Gottemstraat – Varingstraat en omgekeerd.

