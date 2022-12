Deinze is gaststad voor 100km-run voor Kom Op tegen Kanker: “We streven naar 600 teams, goed voor 2.400 lopers”

Sinds 2018 organiseert Kom op tegen Kanker de 100km-run. De vierde editie vond in maart plaats in de Limburgse stad Genk en daar schreven zich 487 teams in, goed voor een opbrengst van 1.217.500 euro. Voor de vijfde editie koos de organisatie voor Deinze.

“Jaarlijks krijgen meer dan 40.000 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben”, zegt organisator Jonas Vanbekbergen. “Kom op tegen Kanker wil ervoor zorgen dat deze mensen hogere overlevingskansen en een betere levenskwaliteit krijgen tijdens en na de behandeling. Met de opbrengst van de 100km-run investeren we in klinisch onderzoek dat een directe meerwaarde heeft voor kankerpatiënten. We maken er ieder jaar een warm evenement van en we zijn er zeker van dat iedereen in Deinze zal meeleven om elke kankerpatiënt een hart onder de riem te steken.”

Quote De 100km-run is geen snelheids­wed­strijd: er is tracking voorzien per team en het is de bedoeling dat de teamlopers samen over de eindmeet komen Conny De Spiegelaere, Schepen

“De 100km-run is bedoeld voor vier lopers”, zegt schepen Conny De Spiegelaere (CD&V). “100 kilometer is de optelsom van de vier afstanden, namelijk 40, 30, 20 en 10 kilometer. Elke loper van het team neemt dus één afstand voor zijn of haar rekening. Het parcours bestaat uit twee lussen van 10 kilometer, het is dus geen estafette. De 40 km-loper start op de Markt van Deinze en loopt de eerste lus richting deelgemeente Grammene. In de loperszone op de Markt pikt de eerste loper de 30 km-loper op en samen lopen zij de tweede lus richting deelgemeente Astene. Na de tweede lus pikken ze samen de derde loper om de lus naar Grammene te volgen en met de vierde loper doen ze de lus naar Astene. Zo komen de vier lopers samen over de eindmeet op de Markt. De 100km-run is geen snelheidswedstrijd: er is tracking voorzien per team en het is de bedoeling dat de teamlopers samen over de eindmeet komen. De teams zullen ontvangen worden in de gebouwen van het VTI.”

Records

De organisatoren hopen in Deinze alle records te verbreken. “We willen van de vijfde editie een feestelijke editie maken”, zegt Fabienne Vanhee, districtcoördinator van Kom op tegen Kanker voor Oost- en West-Vlaanderen. “We gaan voor 600 teams, goed voor 2.400 lopers en met 567 inschrijvingen zijn we al goed op weg om dit te halen. Men hoeft niet zelf te lopen om één van de helden van de 100km-run te worden. Als vrijwilliger ben je op zondag 19 maart even waardevol. Door de organisatie te steunen als vrijwilliger, door bijvoorbeeld de lopers te bevoorraden, de catering te bemannen of mee medailles uit te delen; steun je het kankeronderzoek zonder een kilometer te lopen. Als vrijwilliger maak je niet alleen mee het verschil voor kankerpatiënten, je maakt de sfeer van de 100km-run mee vanop de eerste rij.”

Inschrijven kan via www.de100kmrun.be. Per team is een startsom van 2.500 euro vereist.

