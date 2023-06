Deinze Industrie en Radio Tequila promoten bedrijven met podcast en radioshow

voetbal challenger pro league Bij SK Deinze is het nog even wachten op een kwaliteits­in­jec­tie vanuit het hoogste niveau

Over twee weken (26/6) begint SK Deinze aan de voorbereiding op het seizoen 2023-24. In 1B wordt dat dit keer een competitie met zestien clubs. De directie van de oranjehemden liet eerder al verstaan dat dicht bij de prijzen eindigen het doel is. En het seizoen nadien naar 1A promoveren.