Deinze Industie brengt bedrijven samen voor derde Teamtrophy

Meetjesland Eerste bescheiden regenboog­op­tocht door Meetjes­land: “Nood aan ontmoe­tings­plaats voor holebi’s”

Zaterdag is de allereerste regenboogoptocht door het Meetjesland getrokken. Assenede mocht de spits afbijten, maar het is de bedoeling dat dit vanaf nu elk jaar in een andere gemeente gebeurt. Er kwamen maar een vijftiental holebi’s opdagen, maar hun boodschap klonk daarom niet minder gemeend. “Ook op ‘den buiten’ moeten we tonen dat we er zijn”, klonk het. Wij stapten mee.

28 mei