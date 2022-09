Deinze huldigt Duurzame Helden

Bachte-Maria-Leerne Lifestyle Tuinbeurs aan kasteel Ooidonk

Liefhebbers van natuur, tuinen decoratie kunnen komend weekend in de tuin van kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne terecht. Op de Lifestyle Tuinbeurs zullen er een honderdtal exposanten met planten, tuinmeubelen, huis-en tuindecoratie, countrykledij, tuinantiek, brocante en streekproducten te vinden zijn. Je kan ook hapjes en drankjes vinden in de kasteeltoren en op diverse plaatsen in het park. Het kasteel zelf bezoeken is mogelijk om 14.15 uur en om 15.15 uur. Iedereen is welkom op vrijdag 23 september van 12 tot 18.30 uur en op zaterdag 24 september en zondag 25 september van 10 tot 18.30 uur. De inkomprijs bedraagt 8,5 euro, kinderen komen gratis binnen.

22 september