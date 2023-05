Deinze gaat voor langste ontbijttafel van het land: iedereen welkom voor ontbijt op Vaderdag

Kleine Hei­renthoek afgesloten door werken

In Landegem wordt de Kleine Heirenthoek tijdelijk afgesloten. Van dinsdag 2 mei tot en met vrijdag 12 mei wordt de Kleine Heirenthoek afgesloten wegens werkzaamheden in opdracht van Fluvius. Er wordt een omleiding voorzien via de Grote Heirenthoek in de richting van Hansbeke en de Gaverstraat in de richting van Landegem. In de Gaverstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.