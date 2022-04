Deinze fietst Amsterdam achterna met grote letters in Brielstraat

“Deze letters zijn een vorm van citymarketing en branding”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Ik heb de inspiratie gehaald in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam, waar je de rood-witte letters ‘I amsterdam’ vindt. We kunnen de letters nog verplaatsen, maar naar aanleiding van de fietsbeurs Velodromen eind mei hebben we het een centrale plek gegeven. Waarschijnlijk krijgen de letters een definitieve plaats aan de Graanlei, de toekomstige trage weg langs de Leie op de site van de Molens van Deinze in de Tolpoortstraat. We kunnen de letters nog aanvullen, bijvoorbeeld met een luchtballon tijdens de Balloonmeeting of een haan tijdens de Canteclaerstoet. Het kleur oranje van de fiets? Dat heeft niets met de partij CD&V te maken. Het is één van de kleuren uit het huisstijlhandboek, waar kleuren in staan die we als stad mogen gebruiken voor logo’s en dergelijke, en ik vond het wel passen.”