Deinze doet eind september de lichten uit: “Niet plezant, maar energiefactuur moet betaalbaar blijven”

“Voor deze legislatuur hadden we 825.219 euro voorzien voor openbare verlichting, maar de kosten zijn al opgelopen tot 1.403.394 euro”, zegt schepen Johan Cornelis (CD&V). “We moeten dus ingrijpen. In een eerste fase zullen we de lichten in alle buitengebieden en niet-verbindingswegen doven tussen 23 en 6 uur, zoals in de Vierbomenstraat in Nevele of Vosselarekouter; straten waar weinig of geen woningen zijn. In een volgende stap zullen de lichten enkel aanblijven in de pure woonkernen en langs de verbindingswegen. In een volgende stap willen we zo veel mogelijk overschakelen op ledverlichting. Verder maken we een plan op om energie te besparen voor openbare gebouwen. De grootste verbruikers zijn sportcomplex Palaestra, Leiespiegel, KADE, het woonzorgcentrum Karel Picqué en het Leietheater. Dit is geen leuke beslissing, maar om te voorkomen dat we miljoenen moeten betalen, moeten we op deze manier de energiefactuur betaalbaar houden.”