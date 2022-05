Deinze doet ambities voor komende 20 jaar uit de doeken met boek, sociale mediacampagne en Ronde van de Dorpen

“Wij doen voort." Het coalitieakkoord tussen CD&V en Open Deinze na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 vat burgemeester Jan Vermeulen graag samen in deze drie woorden. Meer dan tien jaar geleden maakte het toenmalige bestuur haar ambities bekend in de campagne Deinze2020, maar aangezien 2020 al even gepasseerd is, breit Deinze er een vervolg aan met de campagne #Deinze2040.

“Het doel van Deinze 2020 was om meer mensen in het stadscentrum te laten wonen en dat kon alleen maar door onze stad aantrekkelijker te maken”, zegt Jan Vermeulen. “Zo werd de Markt vol auto’s een Markt vol mensen, maakten we van het Sint-Poppoplein een mooie ontmoetingsplaats en zijn we bezig met het opwaarderen van de Tolpoortstraat. We willen ons beleid verderzetten en dus krijgen de reeds opgestarte stads- en dorpsvernieuwingsprojecten voor Deinze en alle deelgemeenten een vervolg onder de noemer #Deinze2040. We willen van Deinze een 15-minutenstad maken, waarbij inwoners in maximum vijftien minuten fietsen of wandelen toegang hebben tot alles wat ze nodig hebben, van winkels tot scholen en sportinfrastructuur. Dit zal aanpassingen vergen aan onze manier van leven en werken. Uiteraard zal er ook nieuwe infrastructuur nodig zijn, die aangepast is aan het veranderende klimaat.”

Enkele projecten die Deinze aanhaalt zijn de toekomstige Graanlei en de site van de Molens in de Tolpoortstraat, de voormalige stadsgassite in de Louis Dhondstraat, de site van het oude stadhuis op de Markt, het RAC-gebouw, de stationsbuurt, de herbestemming van de kerken, de Oostkouter in Petegem-aan-de-Leie, dorpskernvernieuwingen, het nieuwe stadion van KMSK Deinze, de stadsboulevard tussen de N35 en N43, het masterplan Palaestra en de fietstunnel aan het kruispunt Volhardingslaan-Oostkouterlaan. Nog veel werk op de plank dus, maar tegen 2040 kan er veel veranderen.

Het stadsbestuur wil ook de inwoners betrekken bij haar toekomstplannen. “De komende dagen krijgt iedere Deinzenaar een geïllustreerd boekje met alle belangrijkste projecten in de brievenbus”, zegt burgemeester Jan Vermeulen. “Hieraan gekoppeld lanceren we de #Deinze2040 op sociale media, met extra hashtags voor een #DeinseDurver, #DeinseDoener, #DeinseDenker en #DeinseDromer. Aan het boekje hangen postkaarten die je naar stadsgenoten kan sturen. Naast de papieren en online campagnemiddelen brengen we de boodschap ook op evenementen terugkeren in de vorm van een mobiele expo en Instagramwalls. We moedigen de Deinse handelaars aan om het stadsverhaal te verspreiden door het nieuwe logo van Deinze2040 met de boodschap ‘wij doen mee’ aan hun etalage te hangen. Ook Deinzenaars die de sticker willen uithangen aan hun raam, kunnen een exemplaar komen afhalen aan het onthaal van dienstencentrum Leiespiegel of het oud gemeentehuis van Nevele. In het najaar van 2022 gaan we met dit stadsverhaal naar alle Deinzenaren tijdens de ‘Ronde van de Dorpen’, om te luisteren wat hun toekomstplannen zijn voor hun stad of dorp. Voor de opmaak van het beleidsplan ruimte trachten we immers het DNA van iedere deelgemeente in kaart te brengen en de input van de inwoners is hiervoor de beste bron.”

Volledig scherm Het boekje over Deinze 2040 belandt binnenkort in alle brievenbussen van Deinze. © Stad Deinze