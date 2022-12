Deinze deelt 964 bomen uit aan inwoners

Deinze Mara zorgt voor vierge­slacht in Deinze

Met Mara Magerman is Deinze opnieuw een viergeslacht rijker. Mara - wat staat voor kracht - werd geboren op donderdag 29 september als het zusje van Mino (4) en Mace (2), de twee zonen van papa David Magerman en mama Celine Bastiaen (30). Celine werkt als verpleegkundige in woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Ten Bosse in Deinze. Grootmoeder Christelle Grijp (55) is als medewerkster van tearoom/brasserie Nikky’s in de Gentstraat ook geen onbekende in de Leiestad. Overgrootmoeder Brigitte De Neve uit Drongen (Gent) maakt het rijtje compleet.

7 december