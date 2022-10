Deinse scholen wedijveren tijdens veldloop

De atletiekpiste in De Brielmeersen werd vrijdag de ganse dag ingepalmd door de lagere scholen uit Deinze. “De scholenveldloop voor de lagere scholen en de leerlingen van de eerste graad van de middelbare scholen is een vaste waarde”, zegt sportschepen Sofie D’hondt (Open Deinze). “Het is de bedoeling een sportieve ontmoeting te organiseren tussen de verschillende scholen. De leerlingen worden ingedeeld in verschillende reeksen volgens leeftijd en per reeks wordt een klassement opgemaakt, dus na elke wedstrijd is er een podium voorzien. Er is ook telkens een wisselbeker voorzien voor de beste school en bij aankomst ontvangen alle deelnemers een gadget van de stad en een stuk fruit gesponsord door AD Delhaize Deinze. In totaal nemen er dit jaar 1.620 leerlingen deel.”