Deinse Feesten starten met vliegende kippen en jaarmarkt

Deinze Bestuurder rijdt hondje Diesel dood, maar zet weg doodleuk verder: “Hij lag alleen in de grasberm, met zijn fluohesje nog aan”

Baasje Leen Vlaeminck is kapot van verdriet. Afgelopen weekend werd haar oogappel Diesel doodgereden in Sint-Martens-Leerne. De automobilist reed door en liet de hond, die zijn fluohesje nog aan had, alleen achter in de grasberm. “Ik wil gewoon dat die bestuurder zich verontschuldigt, want ik kan niet slapen.”

13 juli