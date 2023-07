Deinse Feesten starten met jaarmarkt en kippenworp

Het grootste bloemen­veld van Vlaanderen heeft ze al en nu bundelt Lies (35) tips voor de ideale pluktuin in een boek: “Een bloemenzee creëren is niet moeilijk”

Tips voor de perfecte bloementuin vind je in Het Grote Ecologische Pluktuinboek van Lies Couckuyt. Ze weet waarover ze praat want met Fleur-Couleur in Landegem (Deinze) heeft Lies het grootste ecologische bloemenveld van Vlaanderen. Samen met co-auteur Monique van Wegen deelt ze haar ervaringen van de voorbije 10 jaar. “Eigenlijk heb je maar drie zaken nodig.”