Deinse dozen-actie levert tien volle bestelwagens met hulpgoederen voor Oekraïne op: “Deinze is een kleine stad met een groot hart”

DeinzeDe actie Deinse dozen voor Oekraïne heeft het beste in de Deinzenaren naar boven gehaald. In één week tijd werd op 60 locaties zo’n 15.000 kilogram aan hulpgoederen ingezameld. Initiatiefnemers Andrey Danilovski (34) en Svitlana Danilovskaya (36), die ook familie uit Oekräine opvangen, en Rutger De Reu van De Reuzenvrienden zijn tevreden. “Dit is ongetwijfeld de grootste humanitaire actie ooit in onze stad”, klinkt het.

Een week geleden deden Andrey Danilovski en Svitlana Danilovskaya uit de Cobbestraat een oproep aan alle Deinzenaren om hulpgoederen in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In de Reuzenvrienden vonden ze de ideale partner om dit logistiek in elkaar te steken. Samen lanceerden ze de Deinse dozen-actie, waarbij iedere inwoner een inzamelpunt kan opstarten waar de buurt hulpmateriaal kon deponeren.

“We zijn gestart met vijf locaties en zo’n 48 uur nadat we onze oproep hadden gelanceerd waren dat er al 60”, zegt Rutger De Reu van de Reuzenvrienden. “Bijna in iedere deelgemeente stonden er Deinse dozen. Het konden wel 200 punten geweest zijn, maar we hebben het aantal bewust beperkt tot 60 zodat we de inzamelingen meer konden centraliseren. Het ging ook niet letterlijk om een doos, want sommige mensen hebben gewoon twee of drie keer hun auto volgeladen om naar hier te rijden.”

Quote Op de inzamelpun­ten in Gent hebben we indruk gemaakt met alle bijdragen van de Deinzena­ren. We willen iedereen bedanken die ons heeft gesteund Andrey Danilovski

“Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat dit de grootste humanitaire actie is, die ooit in onze stad heeft plaatsgevonden”, vervolgt Rutger. “In totaal hebben we met alle ingezamelde goederen tien grote bestelwagens kunnen vullen, goed voor zo’n 15.000 kilogram aan materiaal. De respons en het enthousiasme was enorm, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Daarnet kregen we nog twee paletten vol met luiers. Naast materiaal en voeding voor baby’s en medicatie werd er ook veel kledij geschonken. We hebben net de laatste bestelwagen gevuld en deze vertrekt dan richting Gent, vanwaar alles zal getransporteerd worden naar de grens tussen Polen en Oekraïne.” Andrey Danilovski vult aan: “Op de inzamelpunten in Gent hebben we indruk gemaakt met alle bijdragen van de Deinzenaren. Deinze is een kleine stad met een groot hart. We willen iedereen bedanken die ons heeft gesteund.”

Andere initiatieven

Vandaag was meteen ook de laatste dag van de Deinse dozen-actie. “In Gent stonden zeven ziekenwagens die moesten gevuld worden en dat is gelukt”, zegt Rutger. “Wie nu nog materiaal wil schenken kan dit doen via de Oekraïense ambassade of één van de de vele andere initiatieven. We hebben in één week tijd iets fantastisch gerealiseerd en daarvoor willen we iedereen die ons heeft gesteund bedanken.”