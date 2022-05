Deinse brandweermannen gehuldigd

Deinze Kunstena­res Katrijn (39) fleurt spoorwegvi­a­duct op met muurschil­de­ring, ook fietstun­nels krijgen nieuw laagje verf: “Nog niet af, maar de reacties zijn al positief”

Het spoorwegviaduct aan het station van Deinze kreeg de voorbije dagen heel wat bekijks. Op de lange betonnen muur, waar normaal enkel duivenpoep te zien is, is kunstenares Katrijn Vanaelst uit Gottem bezig aan een muurschildering die zowel het verleden als de toekomst van Deinze op een speelse manier in beeld brengt. De fietstunnels in Petegem-aan-de-Leie worden onder handen genomen door Siegfried Vynck.

