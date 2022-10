Deelnemers Levensloop Deinze wandelen en lopen 24 uur aan één stuk tegen kanker: “Deze ziekte gaat ook niet slapen”

DeinzeHet heeft bijna twee jaar geduurd, maar dit weekend is het zover: de eerste volwaardige editie van Levensloop Deinze. Van zaterdag 8 oktober om 15 uur tot zondag 9 oktober om 15 uur zullen honderden mensen samen wandelen, lopen of tennissen en padellen ten voordele van de Stichting tegen Kanker. Zaterdagavond om 20 uur wordt het evenement stilgelegd voor een kaarsenceremonie. “Dit wordt een mooi en emotioneel moment.”

Na de geslaagde corona-editie van vorig jaar aan gemeenteschool De Vaart in Nevele is het tijd voor het echte werk. Dit weekend vindt aan sportcomplex Palaestra de eerste volwaardige editie van Levensloop Deinze plaats. Veertien teams, goed voor meer dan 400 deelnemers, zullen er 24 uur aan een stuk wandelen of lopen. De meter van het evenement is opnieuw Katja Retsin.

Geen wedstrijd

Naast twee scholen en tennisclub De Witte Kaproenen nemen ook teams deel, waarvan de leden elkaar niet noodzakelijk kennen. Eén van de kapiteins van zo’n team is Fien Minnens. “De bedoeling is dat we een gemeenschap creëren, waarbij we elkaar kunnen ontmoeten. We zijn er allemaal voor hetzelfde doel, namelijk solidair zijn met mensen die te maken krijgen met kanker. Mijn team telt ondertussen zo'n 37 leden en iedereen kan zich hier bij aansluiten. Het is echter geen wedstrijd; hoe meer deelnemers hoe beter. De leeftijden gaan van twintigers tot zeventigers. Iedereen betaalt 10 euro en elk team en elk afzonderlijk lid kan zich nog eens apart laten sponsoren. 24 uur is lang dus we zullen uiteraard de rondes in estafettevorm wandelen en lopen. Het idee achter die 24 uur is dat kanker ook niet gaat slapen. Mensen die kampen tegen de ziekte brengen vaak slapeloze nachten door. Het idee van elkaar aflossen, solidair zijn met elkaar, is ook zeer toepasselijk.”

Vechters

Op Levensloop zullen ook een kleine 60 vechters aanwezig zijn. “De vechters, dat zijn de mensen die te maken kregen met kanker”, zegt Kris De Waele. “Veel mensen die kanker hebben voelen een zekere schaamte en het is dan ook een grote stap om als vechter deel te nemen aan dit evenement. Vooral bij mannen is dit het geval. Vorig jaar was er slechts één man aanwezig, nu hebben zich er zich een zevental ingeschreven. De meest vechters zijn van deze streek.”

Enkele lokale bands zorgen voor de nodige ambiance tijdens het evenement. Op zaterdag 8 oktober bijten om 17 uur The Flash-Lights de spits af, gevolgd door Canachère en Corre & The Bang. Op zondag 9 oktober is er eerst een lezing over kanker van hematoloog en topdokter Tessa Kerre, gevolgd door muziek van Les Amies de Charles en Themocrats. Ondertussen volgen de deelnemers het parcours van de Finse piste rond de site Palaestra. Voor rolstoelgebruiker en kinderwagens is er een alternatief parcours voorzien. “Om 20 uur is er ook een kaarsenceremonie”, zegt Eva Germeys, kapitein van één van de teams. “Er zijn 2.500 kaarsenzakjes voorzien en deze worden langs het parcours aangestoken. Tijdens deze ceremonie wordt het evenement stilgelegd en dan wandelen we langs het parcours om alle overledenen te herdenken en de mensen die vechten tegen kanker moed te geven. Dat wordt ongetwijfeld een emotioneel moment. Iedereen kan een kaarsenzakje kopen en er een persoonlijke boodschap op schrijven.”

Het evenement is gratis, maar iedereen kan financieel een steentje bijdragen door deel te nemen, iets te komen consumeren of door een gift te doen. Meer info op www.levensloop.be.

