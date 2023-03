De wielerkoorts stijgt: fietsen tussen de Leie en Mandel

Regi draait vroeger plaatjes op Sint-Poppoplein

De JEZ!-boot komt deze namiddag naar het Sint-Poppoplein in Deinze, maar er zijn enkele wijzigingen in het programma. Regi stond gepland om 19.30 uur, maar hij zal al om 18 uur plaatjes komen draaien. Flemming wordt vervangen door Maksim.Stojanac om 20 uur en Michael Amani sluit het feest af om 21 uur. Om 16 uur wordt gestart met lokaal dj-talent. De site is toegankelijk vanaf 15 uur. De hele feestweek is trouwens live te volgen via de kanalen van Qmusic en de app van HLN.