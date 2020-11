De warmste stem van de lockdown. Chris (75) belt naar 500 eenzame 75-plussers: “Voor sommigen het eerste telefoontje in weken”

Zoals in vele gemeenten deed de stad Deinze in maart een oproep naar vrijwilligers om eenzame senioren te bellen tijdens de lockdown. Nu we opnieuw amper uit ons kot mogen komen, doet de stad opnieuw beroep op deze vrijwilligers. Zo’n twintig goede zielen zorgden de voorbije weken voor een lichtpuntje in het leven van eenzame Deinzenaren, maar Chris Van Heule spant de kroon. Zij kreeg al 300 mensen aan de lijn en gaat voor een record van 500 telefoontjes. In totaal zal zij dan ongeveer een zesde van alle alleenstaande 75-plussers in alle zeventien deelgemeenten gehoord hebben.