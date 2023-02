De Speekerkes organiseren kubbtornooi voor vriend met spierziekte

“Ruim 15 jaar zijn wij een hechte vriendengroep”, zegt Stijn De Wulf. “Drie jaar geleden werd er bij één van onze vrienden spierdystrofie vastgesteld. Dit is een zeldzame spieraandoening waarbij de kracht van de spieren gaat aftakelen en waarbij geen behandeling mogelijk is. Omdat we toch iets willen doen, hebben we beslist om als vriendengroep activiteiten te organiseren om het Fonds Neuromusculaire Aandoeningen van het UZ Gent te steunen.”

“Vorige zomer hebben Wouter en Cederic de Dodentocht gelopen en hierbij lieten ze zich sponsoren voor het Fonds. Daarna hebben we met ons groepje van 9 de vzw De Speekerkes opgericht waarmee we eigen activiteiten organiseren. Onze eerste activiteit op 18 november vorig jaar was een quizavond in zaal Fiertelhof in Zulte. De eerste editie was direct een groot succes met ongeveer 50 deelnemende ploegen. Met de Dodentocht en de quizavond haalden we samen reeds 4.000 euro op voor het goede doel. Op 1 juli organiseren we ons eerste kubbtornooi achter Ter Kouter in Deinze en ook onze quizavond komt als dubbele editie terug op 8 en 9 december. Meer info over onze activiteiten is te vinden op onze Facebookpagina vzw De Speekerkes.”