De Natuurvrienden wandelen door regio Hansbeke

Astene Volkstuin­park De Bunker klaar voor eerste tuinders

Het volkstuinpark naast de bunker uit de Tweede Wereldoorlog in de Pontstraat in Astene, is klaar voor gebruik. De eerste tuinders kwamen vrijdag al een kijkje nemen. “Deze plaats zal de sociale cohesie in de buurt ten goede komen”, zegt Astenaar Peter Van Acker, die vragende partij was voor het volkstuinpark.

15 april