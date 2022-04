‘De drie mama’s’ halen Stan Van Samang naar de Brielpoort ten voordele van de Zelfmoordlijn: “We willen het taboe rond zelfdoding doorbreken”

Machelen-aan-de-Leie/Deinze De Natuur­vrien­den organise­ren Kunstwan­del­tocht

De wandelclub De Natuurvrienden Deinze organiseert op zondag 10 april haar achttiende Kunstwandeltocht. Deze wandeling start in de school Emmaüs in Leihoekstraat 7 in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) en het parcours gaat richting Grammene en Gottem, bij Deinze. Er is een rustpost voorzien in De Vlasschuur in Gottem. Er is een vrije start tussen 7 en 15 uur en de eindcontrole vindt plaats om 18 uur. Je kan een route van 6, 10, 15, 20 of 25 kilometer volgen. In de startzaal zijn verse pannenkoeken te verkrijgen en er is een gratis versnapering voorzien voor elke ingeschreven deelnemer. Deelnemen kost 3 euro, leden betalen 1,50 euro.

