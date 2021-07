David (50) boekt ballonvaart naar de ruimte: “Niet goedkoop, maar geen seconde getwijfeld”

Astene/Deinze Dit Airbnb-adres­je moet je gezien hebben: Olivier (40) en Karen (30) nodigen toeristen uit in Leievilla met binnenzwem­bad, plezier­boot en buitensau­na

27 juli Ook voor een staycation mag de sky the limit zijn. In Astene (Deinze) kan je via Airbnb een vakantie boeken in de Leievilla, het huis naast het bekende restaurant Halifax, met hetzelfde magnifieke en bekroonde uitzicht op de Leie als grootste troef. “We zetten zoveel mogelijk in op het Leietoerisme”, zegt reisexpert Olivier Van De Vijver (40), die de villa aankocht met zijn partner Karen Van de Weghe (30).