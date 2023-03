Danilith Nokere Koerse start nog vijf jaar in Deinze

Deinze mag nog vijf jaar het wielerfeest Danilith Nokere Koerse organiseren. Hiervoor telt de stad een aanzienlijk groter bedrag neer. Om de start van de koers te mogen organiseren betaalt Deinze in 2023 en 2024 22.500 euro, in 2025 en 2026 25.000 euro en in 2027 28.000 euro.

“Sinds de vorige overeenkomst is er veel veranderd”, zegt sportschepen Sofie D’Hondt (Open Deinze). “Danilith Nokere Koerse is niet alleen meer die ene wedstrijd voor mannen die dit jaar voor de 77ste keer doorgaat. Ook de wedstrijd voor junioren op zaterdag en de dames op woensdag gaan ondertussen van start in Deinze. Dit zorgt voor extra ambiance en sfeer in de stad.” Volgen burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) geniet de stad ook veel publiciteit: “De 2 wedstrijden zijn samen goed voor bijna 5 uur live televisie. Bovendien spraken we af met de organisatie dat niet alleen de Markt en de start in beeld komen, maar ook toeristische trekpleisters als het Kasteel van Ooidonck in beeld worden gebracht. Zo promoten we het toerisme in onze stad.”