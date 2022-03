Coverband Skinny Lane trapt lente af in café Hallepoort

Bachte-Maria-Leerne/Deinze SK Ooidonck Leerne barst uit haar voegen: “Nood aan tweede terrein of kunstgras of we moeten ledenstop invoeren”

SK Ooidonck Leerne kampt met een nijpend tekort aan plaats om haar spelers te laten voetballen. De site aan de Ooidonkdreef in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) telt één volwaardig terrein waar 16 ploegen op moeten trainen en wedstrijden spelen. Bestuurslid Hans De Poortere trekt aan de alarmbel: “Onze club vangt spelers op die elders niet geselecteerd worden. Ons motto is dat iedereen moet kunnen voetballen, maar zonder tweede terrein of kunstgras zal dat niet meer mogelijk zijn.”

21 maart