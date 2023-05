Colruyt Deinze opent woensdag nieuwe winkel: “Ook de proevertjes zijn terug”

Vierge­slacht bij de familie Lampaert

De familie Lampaert, bekend van het vroegere café ‘t Duvelke in Astene, telt een viergeslacht in haar familiestamboom. Jonas Lampaert (27), de zoon van de ex-cafébazen Pascal Lampaert (53) en Inge De Graeve, en zijn vriendin Yasmine Vereecke (30) zijn op 28 februari de trotse ouders geworden van hun eerste kindje Imano. De jongen werd geboren in het AZ Sint-Vincentius in Deinze. Het jonge gezin woont momenteel in Zulte. Overgrootvader Armand Lampaert (79) maakt het rijtje compleet.