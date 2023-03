Circus Barones slaat tenten op in Petegem en geeft duotickets weg

Super­knecht in de koers Jaak De Boever (85) gehuldigd met boek: “Ik heb al vroeg ondervon­den wat ik wel en niet kon”

Deinze telt heel wat wielerhelden die tot de verbeelding blijven spreken. Eén daarvan is Jaak De Boever uit Gottem, die door koersfanaten herinnerd wordt voor zijn rol als superknecht in de koers. De Waregemse auteur Willy De Bouvrie tekende zijn levensverhaal nu op in een boek. Jaak reed met de allergrootsten zoals Jean-Pierre Monseré en won zelf nog Nokere Koerse. “In die tijd dé kermiskoers bij uitstek”, blikt Jaak terug.