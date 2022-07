Chauffeur rijdt hondje Diesel dood, maar rijdt gewoon verder: “Hij lag alleen in de grasberm, met zijn fluohesje nog aan”

Hondje Diesel was afgelopen week op vakantie bij een vriendin van baasje Leen, samen met twee andere hondjes, terwijl zij op vakantie was in Tenerife. Zondagochtend ontsnapten de drie hondjes. De buurvrouw had dat gezien, maar dacht dat er maar twee hondjes waren. Diesel liep dus nog alleen rond, weliswaar met zijn fluohesje aan.

Excuses

Een bestuurder die door de Moerstraat in Sint-Martens-Leerne reed, had Diesel niet opgemerkt. Het beestje had geen schijn van kans. Wat Leen vooral pijn doet, is dat de automobilist niet gestopt is en dus geen enkele moeite gedaan heeft om het beestje nog te redden. “Hij is gewoon doorgereden. Ik slaap al enkele nachten niet, want ik ben kapot van verdriet. Die bestuurder heeft mijn hart gebroken door mijn beste vriend, mijn kleine ventje, van mij af te nemen in één vingerknip. Wat ik wil, is dat hij zich excuseert tegenover mij.”