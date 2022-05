Charlotte (40) ontwerpt ecologische geurkaars in beton

“Ik heb een jaar gewerkt aan het ontwerp van mijn eigen geurkaars”, zet Charlotte. “Een kaars past bij iedere gelegenheid en het is perfect om als geschenk te geven. Het speciale aan mijn kaarsen is dat ze in beton gemaakt zijn. Eén keer de kaars opgebrand is, kan je het betonnen omhulsel gebruiken als decoratiestuk. Je kan er een plant of een nieuwe kaars in steken. De koolzaadwas zorgt ervoor dat ze extra lang meegaan. Er zijn drie formaten en drie geuren beschikbaar, namelijk thé blanc bergamot, black vanilla en frankincense & myrrh. De kaarsenlijn heet Céleste, genoemd naar mijn vijfjarige dochter. Voorlopig kan je de kaarsen bij mij thuis kopen en binnenkort vind je ze ook in winkels in de buurt.”