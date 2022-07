Celien Hermans en Dave zorgen voor ambiance in de Brielpoort

Senioren uit Deinze zijn op donderdag 28 juli welkom op het jaarlijkse seniorenfeest in zaal de Brielpoort. Vanaf 14 uur zwaaien de deuren open en dan verwelkomt Eddy Vroman de bezoekers met dansmuziek. Na een opwarmronde van een half uur is het de beurt aan zangeres Celien Hermans. Om 15.30 uur neemt Eddy Vroman het podium opnieuw over als DJ Eddy. Alle aanwezigen krijgen een bon voor vier gratis oliebollen, geschonken door Frituur Booghs. De bon is enkel geldig tussen 17 en 19 uur. De toegang tot het seniorenfeest is gratis.