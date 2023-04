Cateraar uit Deinze gaat als eerste met volledig elektrische koelwagen de baan op: “We zullen er niet mee naar de Ardennen rijden, maar alles binnen een straal van zo’n 60 kilometer moet mogelijk zijn.”

Ambulan­ciers Brandweer­zo­ne Centrum vanaf nu 24 uur op 24 beschik­baar voor ziekenhuis Deinze: “Deze PIT-wer­king is de mooiste dienstver­le­ning die je kan bieden aan de bevolking”

Brandweerzone Centrum stelt nog meer hulpverlener-ambulanciers ter beschikking van het AZ Sint-Vincentius in Deinze. Wie in de ruime regio rond Deinze snel bijstand nodig heeft, wordt geholpen door het Paramedisch Interventie Team of PIT, dat dankzij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 24 op 24, 7 dagen op 7 bestaat uit een hulpverlener-ambulancier van de brandweer en een spoedverpleegkundige van het ziekenhuis.