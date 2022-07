Cateraar Piet (24) haalt finale Eerste kok van België: “Nooit in sterrenzaken gewerkt maar in die wedstrijden toon ik wat ik in mijn mars heb”

Begin 2021 haalde Piet Vande Casteele als rechterhand van chef-kok Lode De Roover van restaurant Fleur de Lin in Zele de finale van de Bocuse d’Or in Lyon. Het Belgische team behaalde een mooie achtste plaats op dit WK van de gastronomie. In november vorig jaar mocht Piet ook de titel Viskok van het Jaar 2022 binnenrijven en dit jaar hoopt de ambitieuze chef een nog beter klinkende titel te behalen. Hij is één van de vijf finalisten van de wedstrijd ‘Eerste Kok van België 2023’.