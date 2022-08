Caroline (42) opent ontbijt- en lunchbar Puur by Caro in Astene: “Gezonde smaakbommetjes waar je gelukkig van wordt”

Onder het motto ‘gezond genieten maakt gelukkig’ opende Caroline De Maertelaere in september 2019 haar huiskamerrestaurant Mijn Pure Tafel langs de Leernsesteenweg (N466) in Bachte-Maria-Leerne. Voor Caroline ren nodige vlucht uit een hectisch leven. “Tot 2015 was ik actief in de HR- en marketingwereld, maar de passie voor horeca heb ik al van kindsbeen af gehad”, zegt Carolien. “Mijn oma had jarenlang een frituur aan de kerk in Assenede, mijn tante had er ook een restaurant en mijn mama heeft altijd in de horeca gewerkt. In de marketingwereld heb ik nooit mijn draai gevonden en na een burn-out heb ik met mijn restaurant gevonden wat ik echt graag doe: lekker en gezond koken.”

De timing voor Carolines carrièreswitch bleek niet zo ideaal, want nog geen half jaar na de opening gingen alle horecazaken dicht door het coronavirus. “Ik ben toen overgeschakeld op takeaway en dit sloeg wel aan”, zegt Caroline. “Zo kwamen onder andere presentatrice Evy Gruyaert en wielrenner Tiesj Bennoot, die hier in de buurt wonen, geregeld lunchboxen afhalen. Vorige zomer ben ik de liefde gevolgd en met mijn man naar Willebroek, bij Antwerpen, verhuisd. Daar heb ik mijn takeawayconcept verdergezet en het restaurant in Bachte-Maria-Leerne heb ik verkocht. Maar een deel van mijn concept is de huiselijke sfeer en ik miste het om mijn klanten te bedienen. Ik ging op zoek naar een pand voor een nieuw restaurant en dit heb ik gevonden in de Dorpsstraat in Astene.”

Puur by Caro bevindt zich in een nieuw pand naast schoenenwinkel Torfs. “Ik ga voor een strakke loftstijl met Japanse en Scandinavische invloeden, een interieur dat doet denken aan horecazaken in grote steden”, zegt Caroline. “De meeste ingrediënten die ik gebruik, komen van lokale producenten. Mijn groenten komen van De Wassende Maan in Astene en Atoma in Nevele, mijn vlees komt van bij Hoeveslagerij Lippens in Bachte-Maria-Leerne en mijn vis komt van bij vishandel Dedeystere in Deinze. Mijn gerechten vertrekken steeds vanuit seizoensgroenten, waarbij ik met pure ingrediënten ware smaakbommetjes maak. De groenten komen in verschillende varianten, gaande van gefermenteerd of gepekeld tot sauzen of spaghetti. Op de vaste kaart vind je pokébowls, salades, belegde boterhammen, courgetteballetjes of crackers met dipsaus. Als ontbijt kan je onder andere havermoutpannenkoeken of acaibowls kiezen. Acai is een bes rijk aan antioxidanten, die lekker smaken bij Griekse yoghurt en granola. Op de drankkaart staan biowijnen, maar ook speciale drankjes zoals kombuchathee of kefir. Deze gerechten en dranken kan je maar moeilijk vinden in deze regio, maar in steden zoals Gent of Antwerpen heb je ze wel. Met Puur by Caro wil ik dan ook een beetje de stad naar het platteland brengen. Ook voor de kinderen zijn er gezonde gerechten zoals macaroni met een kaassaus van amandelmelk en speltbloem of een broccolischotel, de favoriet van mijn dochter Julie (10).”