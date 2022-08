Carlos Alleene (70) bundelt 40 columns voor 40 jaar Radio Tequila: “Ik haal inspiratie uit wat op café verteld wordt”

Deinze Op Wielekes zet deuren open

Op Wielekes, de fietsbibliotheek van Deinze, zet op dinsdag 30 augustus de deuren open. In dit initiatief van Gezinsbond Deinze, Gezinsbond Petegem en Fietsersbond Deinze kan je een kinderfiets omruilen voor een groter exemplaar. Je vindt Op Wielekes Deinze in het voormalige belastinggebouw RAC in de Brielstraat 25. Op de opendeurdag kan je kennismaken met de bibliotheek en dit bij een hapje en een drankje. Wie er graag bij wil zijn, kan voor zaterdag 27 augustus een seintje geven via joost.vermeersch@telenet.be. De opendeurdag start op 17 uur en duurt tot 20 uur. Meer info viawww.opwielekesdeinze.be.

