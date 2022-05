Canteclaerstoet lokt 30.000 toeschouwers voor kleurrijk volksfeest: “We hebben Deinze op de kaart gezet als stoetenstad”

DeinzeDe kippenstad was zondag in de ban van de haan Canteclaer. Zo’n 30.000 toeschouwers stonden al van ‘s middags langs het parcours om de kleurrijke parade van reuzen, figuranten, praalwagens, muzikanten en dieren te spotten. Stoetenbouwer Karen Steyaert, die de 25ste Stoet van Canteclaer voor haar rekening nam, is tevreden. “Een echte Deinzenaar zou toch minstens één keer moeten meelopen.” Hieronder enkele sfeerbeelden.

Volledig scherm Charlie Tansens en zijn vrienden met de praalwagen 'De kip met de gouden eieren'. © Anthony Statius

Terwijl een karavaan ondernemers lustig met snoep en andere gadgets naar de menigte gooit, heerst er in zaal De Brielpoort in Deinze een enorme bedrijvigheid op zondagmiddag. De folklorestoet Canteclaer staat op het punt voor de 25ste keer door Deinze te trekken en de laatste ‘finishing touch’ wordt gegeven aan de 60 praalwagens terwijl honderden figuranten zich klaarmaken om de felle zon te trotseren. Buiten staan al duizenden mensen te wachten op het spektakel. Charlie Tansens en zijn vrienden zijn het al gewoon, want het is niet de eerste keer dat ze deelnemen aan de vijfjaarlijkse stoet.

Volledig scherm Wendy's Partyshop zorgt voor kleur. © Anthony Statius

“Sinds 1990 doen wij al iedere editie mee”, zegt Charlie. “Wij spelen de boeren rond de praalwagen ‘De kip met de gouden eieren’, één van de oudste wagens in de stoet.” “En de belangrijkste”, zegt Christa Campe. “Men was voor de stoet van 1990 op zoek naar Deinse groepen die wilden deelnemen. Vroeger vond de stoet om de drie jaar plaats, nu nog om de vijf jaar, maar iedere keer zijn we van de partij. Het is voor ons een gezellig samenzijn en achteraf kunnen we nog eentje drinken.”

Voor de familie Wanseele is het een speciale dag. Papa Wesley kon zijn zonen Lander (10) en Victor (9) overtuigen om deel te nemen. “Toen ik de eerste keer meeliep in de Canteclaerstoet was ik ook tien jaar”, zegt Wesley. “Ons gezin is actief in Theatergroep Vooruit en jeugdtheater Crea en de stoet is ook een beetje acteren. Het is fijn dat de traditie wordt verdergezet. Vandaag spelen wij de boze bevolking van Deinze die spot met de rederijkers. Ik heb de Canteclaerstoet nog nooit helemaal gezien, omdat ik er altijd aan deelneem. Als echte Deinzenaar zou iedereen toch minstens één keer moeten meelopen.”

Volledig scherm Wesley Wanseele met zijn zonen Lander en Victor. © Anthony Statius

Volledig scherm De reuzen van Nevele mochten niet ontbreken. © Anthony Statius

Volledig scherm De haan Canteclaer met zijn gemalin. © Anthony Statius

Ook voor Prins Canteclaer Bram Lootens is het een hoogdag. “Ik kijk hier al naar uit van toen ik als kind op de praalwagen van de Prins en de Prinses mocht zitten”, zegt Bram. “Je merkt dat de stoet echt leeft onder het publiek. Voor mij zal het hoogtepunt toch zijn wanneer ik de eretribune passeer.” Aan de eretribune verzamelde zich rond 17 uur een massa volk. Stoetenbouwer Karen Steyaert, die de fakkel overnam van Etienne Mommerency, is tevreden. “Het is fantastisch om te zien hoe Deinze volloopt voor Canteclaer. Ik denk dat we gerust mogen stellen dat we onze stad op de kaart van de stoeten die je moet gezien hebben mogen zetten.”

Volledig scherm Stoetenbouwer Karen Steyaert en Bart Vermaercke van het Canteclaercomité. © Anthony Statius

Volledig scherm Verse vis te verkrijgen op de Canteclaerstoet. © Anthony Statius

Volledig scherm De wagen van de pompiers zorgt voor de nodige afkoeling. © Anthony Statius

Volledig scherm De drakar van de Noormannen is een publiekslieveling. © Anthony Statius

Volledig scherm De Steltenlopers van Merchtem. © Anthony Statius

Volledig scherm De reus Juan II van Leerne passeert langs de eretribune op de Markt. © Anthony Statius

Volledig scherm De medewerkers van mudel beelden het schilderij De Bietenoogst van Emile Claus uit. © Anthony Statius

Volledig scherm De reuzen Cyriel en Johanna, het eeuwelingenkoppel uit Zeveren. © Anthony Statius

Volledig scherm Terug in de tijd op de Canteclaerstoet. © Anthony Statius

Volledig scherm Een massa volk aan de Tolpoortbrug. © Anthony Statius

Volledig scherm Deze vrienden genieten van de Canteclaerstoet in de Tolpoortstraat. © Anthony Statius

Volledig scherm De reus Krieltje Kakelkont. © Anthony Statius

Volledig scherm Lucien Buysse, de winnaar van de Tour de France in 1926 mocht ook niet ontbreken. © Anthony Statius

Volledig scherm Stadsdichter Steven Van de Putte als Basiel De Craene. © Anthony Statius

Volledig scherm De Canteclaerstoet. © Anthony Statius

Volledig scherm Een massa volk op de Markt van Deinze. © Anthony Statius

Volledig scherm Exotische dieren op de Canteclaerstoet. © Anthony Statius

Volledig scherm Bram Lootens en Lisa De Schepper, Prins en Prinses Canteclaer. © Anthony Statius

Volledig scherm De haan van Canteclaer dook overal op. © Anthony Statius

Volledig scherm De Canteclaerstoet. © Anthony Statius

Volledig scherm De praalwagen die de fusie van Deinze en Nevele symboliseert. © Anthony Statius

Volledig scherm De brandweer van Deinze tonen hun muziekkunsten. © Anthony Statius

Volledig scherm Snoep vangen tijdens de reclamestoet. © Anthony Statius