Café Padoue zorgt voor kerstsfeer op stationsplein

In juni opende Thierry Brusseel zijn café Padoue in het voormalige pand van café Donky’s, later café De Coupee. “We zijn goed gestart en op een korte tijd heb ik een trouw cliënteel opgebouwd”, zegt Thierry. “Er was veel vraag naar een gezellige kerstmarkt aan het station en dus heb ik beslist om er zelf een te organiseren. Zondag komen er een vijftal kraampjes met kerstgeschenken, bloemstukken, wafels en jenever. We serveren ook ons eigen Padoue koffie met vanillejenever, koffie en slagroom. Iedereen is welkom vanaf 14 uur en ook de kerstman zal aanwezig zijn.”