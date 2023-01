Cafe con Leche zorgt voor zwoele vibes bij Arscene

Deinze Kinderen leren programme­ren tijdens CoderDojo-ses­sie

In de bibliotheek van Deinze vindt op zaterdag 21 januari van 10 tot 12.30 uur een sessie CoderDojo plaats. Tijdens een CoderDojo-workshop leren meisjes en jongens programmeren en kunnen ze kennis maken met elektronica en robotica. Met Scratch leren ze de principes van programmeren door animaties en spelletjes te maken en met mBlock kunnen ze robotjes programmeren zoals de mBot Ranger. Deelnemen is gratis en inschrijven is per sessie. Dit kan via www.deinze.coderdojobelgium.be/deelnemen.

