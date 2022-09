Cabrioclub cruiset door land van Tanneke de heks

“Start en aankomst zijn voorzien aan brasserie De Sterre in Bachte-Maria-Leerne”, zegt organisator Filip Van Meenen. “Aan de hand van een roadbook of gpx-bestand kan men de route gemakkelijk volgen. De route van 125 kilometer is doorspekt met historiek, kastelen, authentieke dorpen en valleien die al eeuwen onveranderd zijn. We rijden langs het Kasteel van Poeke, Ijzeren Briek, De Halletoren van Tielt met het standbeeld van Tanneke, de route die Tanneke naar Tielt bracht, Wakken, de natuurpracht in Kruisem om terug te keren via de vermoedelijke begraafplaats van Tanneke, die nog altijd de naam ‘heksenput’ draagt om te eindigen aan het Kasteel Ooidonk. Tijdens de rit zijn er enkele stopplaatsen voorzien, waaronder de kerk in Wontergem waar Lieven Tack bij een Buysse-biertje alles zal vertellen over wielrenner Lucien Buysse. We starten om 11 uur en het einde van de rit is voorzien rond 17.30 uur.”