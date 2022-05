Buurtpunt Onder ‘t Perron zet deuren open tijdens Dag van de Zorg

Het buurtpunt in het oude stationsgebouw in de Stationsstraat is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband van vijf voorzieningen voor personen met een beperking en enkele geëngageerde buren. “In de oude loketzaal kunnen mensen uit de buurt, treinreizigers en toevallige passanten terecht kunnen voor inclusieve projecten, een stationswinkel, een koffie en een babbel of een sanitaire stop”, zegt Ulrike Mees van het coördinatieteam van Buurtpunt Onder ‘t Perron. “Ook lokale verenigingen kunnen er vergaderen of activiteiten organiseren en plaatselijke kunstenaars kunnen er hun werk tentoonstellen.”

“Tijdens de Dag van de Zorg schuiven we onze stationsdeuren wagenwijd open van 10 tot 17 uur zodat iedereen kan kennismaken met ons buurtpunt”, aldus Ulrike Mees. “Je krijgt er informatie over de voorzieningen die mee de schouders zetten onder dit project, je komt meer te weten over de projecten die er nu al onderdak vinden en er binnenkort hun stekje krijgen waaronder Feestvarken vzw, loopbaangesprekken door Compaan en de Landegemse Mooimakers. In onze nieuwe winkel kan je wereldwinkelproducten en originele geschenkartikelen kopen en in onze bar bieden onze cliënten je een drankje en een stukje cake of pannenkoek aan. Wie zin heeft kan deelnemen aan de ‘Goedgemutste breicampagne’ ten voordele van Welzijnszorg. De ganse dag haken en breien we samen mini-mutsjes voor de smoothieflessen van Innocent. Per muts doneert Innocent 20 cent aan Welzijnszorg. Tussen 14 en 15 uur kan je deelnemen aan de creaworkshop experimenteren met monoprint en de gelliplate. DJ Coussy rondt tussen 16 en 17 uur de dag af met een streepje muziek.”