Buurtbabbel brengt inwoners nieuwe wijk Rodenbosstraat samen

“Met dit initiatief willen we de vinger aan de pols houden en de samenhorigheid in de buurt versterken”, zegt Rutger De Reu, ondervoorzitter van SHM Volkshaard. “De integratie van een sociale woonwijk in een bestaande wijk is voor iedereen een aanpassing. Plots krijgt men in een rustige wijk 25 woningen bij en wordt een deel van de bestaande open ruimte ingenomen. Vanuit de huisvestingsmaatschappij vinden we het belangrijk dat onze huurders zich snel integreren in de wijk. De buurtbewoners doen heel veel inspanningen, zo was er deze zomer al een buurtfeest, maar we willen iedereen ook de kans geven om in een aangename setting ook mogelijke problemen of opmerkingen mee te geven. Onder het motto ‘Wij de wijk’ krijgt de buurt de kans om zaken aan te kaarten, zowel onder elkaar, als aan vertegenwoordigers van de huisvestingsmaatschappij en het stadsbestuur.”