Burgemeester geen fan van ‘vandalenkunst’ op stadhuis: “Dat kan ik toch beter”

Deinze Leerlingen Sint-Hen­drik verzamelen 2.100 euro voor Zambia

De Fair Trade-picknick van Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze heeft een mooie opbrengst voor het goede doel opgeleverd. 650 leerlingen verzamelden 2.100 euro en dit jaar gaat de som naar Kamutamba, een hulpvereniging in Ibenga in het Afrikaanse Zambia. Leerkracht wiskunde Katrijn Vandewalle, wiens neef Bram de werking van Kamutamba leidt, is tevreden met de opbrengst. “Kamutamba zorgt via allerhande projecten voor tewerkstelling in Ibenga en daarnaast wil het inkomsten generen voor het lokale ziekenhuis. Elke euro is er van levensbelang.”

3 juni