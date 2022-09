Buren en supporters verwelkomen medaillewinnares Febe Jooris (17) in Astene: “We zijn ongelofelijk fier op haar”

In de Snoekstraat in Astene wapperden dinsdagnamiddag tientallen vlagjes met de Belgische driekleur. Sinds vorige week is deze doodlopende straat in het dorpje bij Deinze immers de habitat van een medaillewinnares. In het Australische Wollongong won Febe Jooris vorige week een bronzen medaille in de categorie vrouwen junioren; het allereerste edelmetaal voor een Belgische vrouw bij een wereldkampioenschap tijdrijden. Niet zomaar een mooie sportprestatie dus, en daarom gaven haar buren, vrienden en supporters het meisje dinsdagnamiddag een warm welkom. Een kwartier voor Febe aankwam maakten de grijze wolken plaats voor een stralend nazomerzonnetje, dat die bronzen medaille nog meer deed schitteren.

© Anthony Statius

Rond 17 uur arriveerde Febe Jooris met haar mama Veerle, papa Tom, haar vriend en profrenner Milan Fretin en haar grootouders Willem Dekie (79) en Maria Claeys (73). Met de muziek van La Brabançonne en We are the champions van Queen op de achtergrond kwam Febes jongere broer en grootste supporter Tiemen (15) haar tegemoet. “Ik ben supertrots op mijn zus, ik ben echt content”, zegt Tiemen. “De tijdrit was ‘s nachts, maar ik wou die absoluut live zien. Jammer dat ik er niet kon bij zijn, maar ik ga zo vaak naar wedstrijden kijken als ik kan. Het eerste wat ik wil wanneer Febe toekomt, is een foto met haar en de medaille. Ik heb ze 14 dagen moeten missen en ik kijk ernaar uit om samen te trainen op de fiets. Zelf ben ik geen wielrenner, maar een voetballer. Ik ben spits bij KFC Sparta Petegem.”

© Anthony Statius

Ook grootouders Willem en Maria zijn trots op hun kleindochter: “Vorige week zijn we een uur voor de wedstrijd opgestaan”, zegt Willem. “Vooral die laatste tien minuten waren ongelofelijk spannend. We dachten dat Febe wel zeker in de top 5 zou geraken, maar een podiumplaats? Daarmee heeft ze ons verrast. We zijn ongelofelijk fier op haar. Op de luchthaven van Zaventem was ook veel ambiance, maar daar ging de meeste aandacht uiteraard naar wereldkampioen Remco Evenepoel. Wat de buren hier in de straat hebben georganiseerd is enorm sympathiek. En nu? Nu gaan we die bronzen medaille vieren natuurlijk.” Rita De Jarme (66) stond Febe op te wachten met een mooie ruiker bloemen: “Ik heb lange tijd naast de familie Jooris gewoond en ik wou Febe absoluut komen feliciteren”, zegt Rita. “Spijtig dat mijn man Roger dit niet meer kan meemaken. Hij is drie jaar geleden overleden en hij volgde al Febe’s eerste wedstrijden.”

© Anthony Statius

© Anthony Statius

De medaillewinnares genoot er zichtbaar van om al die bekende gezichten terug te zien. “Normaal is het hier zeer rustig in de Snoekstraat, maar nu even niet", lacht Febe. “Ik heb veel gebeld met het thuisfront, maar het doet deugd om hen allemaal terug te zien. De sfeer in Australië zat de voorbije week echt goed. Ook de wegwedstrijd is goed verlopen. Zondag was er nog tijd om een dagje naar de stad Sydney te gaan, maar voor de rest heb ik niet veel kunnen bezoeken. Ik heb redelijk goed uitgerust op de vlucht en morgen (woensdag, red.) start ik onmiddellijk mijn eerste schooldag. Ik start met de opleiding orthopedagogie aan de VIVES Hogeschool. Dat zal even wennen worden, maar meteen starten is het gemakkelijkste, denk ik. Daarnaast zal ik veel trainen deze winter en dan zien we wel wat het voorjaar brengt. Mijn medaille? Die ga ik mooi inkaderen en in mijn slaapkamer hangen”, lacht Febe.

In de tuin van ouders Tom en Veerle stond een tent klaar met drankjes en hapjes. Naast vele supporters kwamen ook burgemeester Jan Vermeulen en leden van het schepencollege Febe feliciteren.

© Anthony Statius

© Anthony Statius

© Anthony Statius

© Anthony Statius

© Anthony Statius

