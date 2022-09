Buitenschoolse kinderopvang neemt feestelijk afscheid van zesdejaars

voetbal tweede nationale A Pieter De Wulf (Sparta Petegem): “De eerste drie punten zijn op mentaal vlak bijzonder belangrijk”

Pieter De Wulf (35) begint aan zijn zevende seizoen bij Sparta Petegem. Of hij, zoals de vorige zes, centraal achterin speelt is niet zeker. Tijdens de voorbereiding was hij al enkele keren rechtsachter.

