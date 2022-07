Bruno Dhaenens is eerste Feestenburgemeester van Deinze

Deinze/Nevele Jongeren kunnen proeven van freerun­ning

Jongeren tussen 10 tot 15 jaar kunnen op woensdag 13 juli leren freerunnen in Deinze. In basisschool De Vaart in Nevele organiseert Speelplein Doekeewa Deinze een sessie freerunning waarbij deelnemers stunts kunnen oefenen. Er is opvang voorzien van 12.45 tot 17.30 uur. Deelnemen kost 20 euro en inschrijven kan via www.deinze.be/webshop. Meer info via doekeewa@deinze.be en 09/381.86.62.

11 juli