Bromfietser (16) belandt onder bus op omstreden kruispunt

Deinze Ex-militair (60) veroor­deeld tot vier jaar cel met uitstel nadat hij vriendin hielp om echtgenoot te vergifti­gen met ‘wonderbo­nen’

9 juni Een 60-jarige ex-militair uit Deinze is veroordeeld tot vier jaar cel met uitstel nadat hij een vriendin giftige bonen gaf zodat zij haar man zou kunnen doden. Dat vroeg ze nadat een zoveelste ruzie uit de hand was gelopen. De zestiger ging mee in het verhaal en bezorgde de vrouw een dodelijke hoeveelheid ricine. Opmerkelijk: het bleek uiteindelijk niet de partner van zijn vriendin die het gif innam en in het ziekenhuis belandde. Volgens de rechter is de man niet schuldig aan de vergiftiging zelf, maar wel aan het aanbieden om een misdrijf te plegen.