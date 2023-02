Brillenzaak Frames and Faces heropent na renovatiewerken

voetbal challenger pro league Gaëtan Hendrickx (SK Deinze) na zege bij Dender: “Als je ziet van waar we komen, verdienen we plaats in de top zes”

Dankzij een late goal van kapitein Gaëtan Hendrickx komt SK Deinze negentig minuten voor het einde van de reguliere competitie nog steeds in aanmerking voor een plaats in de promotie play-offs. Thuis winnen van RSCA Futures plus winst van Lierse Kempenzonen in Lommel en de zesde plaats is een feit.

7 februari