Brillenwinkel Monthur sluit de deuren

Monthur sluit na 3 jaar de deuren in Deinze. In April 2019 vestigden zaakvoerders Bernard Belaen en Yannick Lanneau zich met deze tweede zaak in de vroegere schoenenwinkel Limoncello in de vroegere Stationsstraat, sinds de fusie nu de Tolpoortstraat. Het duo baat al sinds 1996 Brildesign uit in de Karel Picquélaan in Deinze. “We sluiten Monthur omdat we ons terug volledig willen focussen op Brildesign”, zegt Bernard Belaen. “We gaan ons nog meer specialiseren in oogzorg en oogtesten. Alle klanten kunnen dus nog steeds op dat adres terecht. Wat er met het pand in de Tolpoortstraat zal gebeuren, dat weten we nog niet.”