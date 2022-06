Brielstraat krijgt afgescheiden fietspad

Op dinsdag 7 juni starten er werken in de Brielstraat. Aan de kant van de RAC-parking wordt er een afgescheiden fietspad aangelegd. Vanaf dinsdag 7 juni zal de inrit van de RAC-parking worden afgesloten en kan de parking enkel nog bereikt worden via de Mouterijdreef. Vanaf donderdag 9 juni wordt in de Brielstraat eenrichtingsverkeer ingevoerd. Je kan inrijden vanaf de Tweebruggenlaan en wegrijden via Tolpoortstraat of Markt. Op woensdagmorgen en -middag, ’s avonds en in het weekend wordt het eenrichtingsverkeer in de Brielstraat opgeheven, zodat het mogelijk is om de straat te verlaten.